تسجيل الدخول موقع نظام نور برقم الهوية فقط لمعرفة نتائج المرحلة الابتدائية 1442

نتائج نظام نور لقد أنتهى طلاب المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1442، حيث تم ذلك وسط الإجراءات الاحترازية التي تأخذها الدولة لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، وينتظر أولياء الأمور والطلاب ظهور نتائج الترم الثاني للمرحلة الابتدائية عبر منصة نظام نور الإلكترونية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام برقم الهوية دون الحاجة لزيارة مقر المدارس، وتلك من أفضل الأنظمة الحديثة التي توفرها منصة نور التعليمية في السعودية.

نتائج نظام نور برقم الهوية

لقد مرت المملكة العربية السعودية بفترة عصيبة حرصت فيها كثيراً على صحة الطلاب ووقايتهم من الإصابة بفيروس ووباء كورونا المستجد، ولذلك حاولت توفير الوسائل التعليمية الإلكترونية المتطورة من خلال منصاتها سواء من خلال منصة مدرستي أو من خلال منصة نظام نور.

حيث تم توفير جميع الكوادر التعليمية المطلوبة لشرح الدروس للطلاب، حيث تم العمل على توفير كل ما يلزم للتعلم عن بعد، وبالفعل كان لتلك المبادرة التعليمية أثر كبير على المستوى العلمي والدراسي للطلاب، حيث نجحت بالشكل المطلوبة.

وبعد أن أدى الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثاني ينتظروا الآن موعد ظهور نتائج المرحلة الابتدائية 1442، حيث يمكن للطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن النتائج من خلال المنصة الرسمية لنظام نور برقم الهوية للطالب.

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الثاني بالمرحلة الابتدائية من خلال الموقع الرسمي لنظام نور، ويمكننا توضيح كيفية القيام بذلك من خلال الآتي:

في الخطوة الأولى يقوم الطالب بالبحث عن “منصة نظام نور” أو الدخول على الرابط المباشر من هنا.

في الخطوة الثانية يقوم الطالب بتسجيل الدخول للمنصة من خلال حسابه أو يقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب ولي الأمر.

في الخطوة الثالثة يقوم الطالب بالدخول على خيار “نتائج امتحانات الفضل الدراسي الثاني”.

وبالخطوة الرابعة يدخل “رقم الهوية”، ثم يضغط على خيار “الاستعلام”.

بذلك يكون قد حصل الطالب على نتائج الفصل الدراسي الثاني لعامه الدراسي 1442 بالمرحلة الابتدائية بالسعودية برقم الهوية بمجرد إعلان ظهورها رسمياً.