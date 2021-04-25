توقيت صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان استعلم المكرمة الملكية 1442 وزارة التنمية الاجتماعية

المساعدة المقطوعة أحد أشكال الضمان الاجتماعي المقدم لآلاف المواطنين السعوديين، حيث تساهم تلك المنحة على سد احتياجات المعيشة للكثير من الأسر التي لا تمتلك دخل ثابت أو مناسب لعدد أفرادها، ولكن يتم صرف كل دفعة من المساعدة المقطوعة في موعد محدد بالشهر، بالإضافة لصرفها في وفق عدة شروط موضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي سنوضحها من خلال مقالنا.

منحة المساعدة المقطوعة 1442

مبلغ منحة المساعدة المقطوعة غير ثابت، حيث يتم تحديده بناء على عدد أفراد كل أسرة، ولكن لا شك أن كل المستفيدين من تلك المقطوعة من ذوي متوسطي الحال، مما يضمن حياة كريمة لهم، وتحرض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عدم تأخير موعد صرفها للتأكد من سد احتياجات المواطنين في الموعد المحدد.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط أساسية يلزم توافرها في طالب مبلغ منحة المساعدة المقطوعة بالمملكة، وتتمثل تلك الشروط في: