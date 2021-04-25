رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع تجنيد tajnidreg mod gov sa 1442 وشروط القبول

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع tajnidreg mod gov sa 1442، يبحث الكثير من المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم على الوظائف بوزارة الدفاع السعودية، وقد أعلنت الوزارة السعودية منذ قليل من مصادر رمسية عن فتح باب التقديم للتسجيل في الوظائف بالوزارة، وهذا للرجال والسيدات على حد سواء، وهذا في العديد من القطاعات بالوزارة بدءا من اليوم الثالث عشر من رمضان 1442، تابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1442

وقد أعلنت الوزارة عن بدء فتح باب التقديم وتسجيل الطلبات للتقديم على وظائف التجنيد في المملكة، وهذا في العديد من القطاعات بالوزارة، كالقوات المسلحة، القوات البحرية، القوات البرية، الدفاع الجوي، الخدمات الطبية، إلخ، ويمكنك التقديم عليها من خلال الموقع الرسمي للتجنيد بالمملكة tajnidreg mod gov sa، تابع الخطوات التالية لتتعرف على خطوات التقديم:

شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع 1442

ويتم قبول المتقدم للوظيفة بالتجنيد في الوزارة وفق شروط ومعايير حازمة تضعها الحكومة السعودية، تابع معنا في موقعكم ثقفني لتتعرف على شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع الجديدة 1442:

أن يكون المتقدم سعودي من أبوين سعوديين، ويستثنى من ذلك من نشأ خارج المملكة لخدمة البلاد.

أن لا يكون المتقدم متزوجا من أجنبية.

أن يتمتع المتقدم للوظيفة بحسن السمعة وحسن السلوك.

ألا يكون قد تم الحكم على المتقدم بعقوبات على جرائم مخلة بالشرف.

أن ينجح المتقدم في اختبار المقابلة الشخصية.

اتباع كافة الاجرائات الاحترازية في المقابلة الشخصية.

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وقد بدأ فتح باب التقديم للوظائف في وزارة الدفاع العام الجديد بدءا من يوم الأحد الموافق اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 1442، أو 25 إبريل عام 2021، ويتم التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي tagnidreg mov gov sa، وهذا من خلال الرابط الذي ذكرناه أعلاه.

وجدير بالذكر أن شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع 1442، يتشابه بشكل كبير جدا مع شروط التقديم على باقي الوظائف الحكومية السعودية، ومن الشروط المشتركة شرط أن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية وأن يكون هو وأفراد أسرته وعائلته سعوديين، ويريد الكثير من المواطنين في المملكة التقدم للوظائف الحكومية بالمملكة وهذا لخدمة الوطن، وهذا غير الخدمات كالتأمين الصحي المقدم مع تلك الوظائف.