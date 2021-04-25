أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يهاجم قاعدة الملك خالد الجوية

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سلاح الجو اليمني يهاجم قاعدة الملك خالد الجوية

نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم، عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. سلاح الجو اليمني يهاجم قاعدة الملك خالد الجويةنفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم، عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرة مسيرة نوع قاصف k2. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن العميد سريع تأكيده أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على الشعب اليمني.



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