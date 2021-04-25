اعتراض مسيرة حوثية مفخخة تجاه جنوبي السعودية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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