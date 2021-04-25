عاجل.. ارتفاع ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد لـ15 وفاة و28 إصابة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت مديرية الدفاع المدنى العراقى، فى وقت سابق اليوم السبت، عن اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب فى "جسر ديالى" جنوب شرقى بغداد.

وحسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، قال مدير الدفاع المدنى اللواء كاظم بوهان، إنه تم إنقاذ 90 شخصاً من حريق مستشفى ابن الخطيب جنوب شرقى بغداد، مؤكداً "انتهاء الحادث بشكل كامل".

وأضاف أن "الحريق اندلع فى الطابق المخصص للانعاش الرئوى وانتشرت النيران بشكل سريع"، مؤكداً أن "هنالك معلومات بوجود انفجار لغاز الأوكسجين".

وأعلنت مديرية الدفاع المدنى فى بيان، أن فرقها "تستنفر جهدها وتكرس خبرتها تنجح فى تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على نيران حريق هائل، بعد أن استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين فى ردهات المستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمشاركة فريق البحث والانقاذ الدولى التابع لها".