بوابة القبول والتجنيد الموحد، أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد عن فتح باب القبول والتسجيل أمام الشباب والشابات السعوديات للتقديم على وظائف عسكرية من رتبة (رقيب حتى جندي) للعمل بأفرع القوات المسلحة السعودية المختلفة، وذلك لمن تتوافر فيهم الشروط المعلنة من قبل وزارة الدفاع في المملكة، داعية جميع الراغبين في التسجيل في تلك الوظائف قراءة الشروط اللازمة للقبول جيداً وأيضاً التأكد من صحة البيانات المدخلة أثناء التسجيل.

بالرابط والشروط فتح باب التسجيل في التجنيد الموحد للرجال والنساء 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد في وزارة الدفاع السعودية عن رابط التسجيل في الوظائف العسكرية المعلنة للرجال والنساء، حيث يتم التسجيل عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد، كما أعلنت أيضاً عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمتقدمات للعمل في وظائف من رتبة رقيب وحتي رتبة جندي للرجال وللنساء وذلك كالتالي:-

أولاً:- الشروط الواجب توافرها في الرجال:-

1- لأنها وظائف عسكرية يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ على يتم استثناء من نشأ مع والديه في الخارج أثناء خدمة الدولة.

2- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بأية إدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة المتقدم لها.

4- أن لا يكون المتقدم موظف في أية جهة حكومية.

5- أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

6- الحد الأدنى للطول 160 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

7- أن يكون المتقدم لائق طبياً.

8- اجتياز كافة اجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط التي تحددها الجهة المتقدم لها.

9- ألا يكون قد تم فصله من العمل في أحد القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

10- اجتياز اختبارات القبول من لياقة بدنية وتخصص.

11- أن تتوافر فيه المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ثانياً:- الشروط الواجب توافرها في النساء:-

1- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويتم استثناء من نشأت مع والديها أثناء عملهم في خدمة المملكة في الخارج.

2- أن تكون حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها بأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليها اعتبارها.

3- أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة.

4- السن لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

5- المؤهل العلمي لايقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

6- أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

7- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

مواعيد التسجيل:-

التسجيل متاح اعتبارا من 13/9/1442 ويجب التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل تسجيلها.