رابط وظائف وزارة الدفاع السعودية تسجيل الدخول afca.mod.gov.sa تقديم الجامعيين والثانوي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن حاجتها لشغل وظائف بها، حيث يمكن التقديم بتلك الوظائف من خلال رابط تسجيل الدخول afca.mod.gov.sa، كما أعلنت الوزارة عن شروط التسجيل 1442 للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، وذلك بعد فتح باب القبول للالتحاق والتسجيل في الخدمة العسكرية وذلك لخريجي الجامعات والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة التسجيل للخريجين الحاصلين على شهادة “البكالوريوس” وكذلك طلاب الكليات العسكرية، وهم ممن حصلوا على شهادة “الثانوية العامة، علوم طبيعية” وذلك للالتحاق بأداء الخدمة الوطنية العسكرية بالمملكة، ويتم التسجيل حسب الشروط والضوابط والمواعيد التي أعلنتها الوزارة.

تسجيل وظائف وزارة الدفاع السعودية 1442

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع قد تم نشره على رابط موقع وكالة الأنباء السعودية واس بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر رمضان 1442، وهو الموافق 14 من شهر أبريل 2021 وجاء نص الإعلان كالتالي:

موعد التقديم والسجيل بوزارة الدفاع 1442

وتجدر الإشارة إلى أن موعد بدأ التقديم والتسجيل على وظائف وزارة الدفاع قد تقرر له يوم الأحد الموافق 20 رمضان 1442، وذلك للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس، أما الحاصلين غلى الثانوية العامة فقد تقرر لهم بدأ عملية التسجيل والتقديم يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر شوال 1442، وبناء على ما سبق، بإمكان من يرعب من الطلاب الالتحاق بوزارة الدفاع، عليهم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، على رابط تسجيل وزارة الدفاع afca.mod.gov.sa.

تسجيل الجامعيين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس يبدأ من يوم الأحد الموافق 20 رمضان الحالي.

تسجيل طلاب الكليات العسكرية يبدأ يوم الثلاثاء 20 شوال القادم.

التسجيل يتم من خلال موقع وزارة الدفاع الإلكتروني، وموقع “النفاذ الوطني”.

وبذلك يمكن للطلاب التعرف والاستعلام والاطلاع على كافة الشروط الخاصة بالقبول، كما يتيح الموقع جميع الإرشادات الخاصة بعملية التسجيل على البوابة، هذا وقد نوهت لجنة القبول الموحد على الطلاب بضرورة التسجيل بموقع “النفاذ الوطني،، وذلك حتى يتسنى لهم القيام بعملية التسجيل.

أن يكون الراغب في التسجيل من مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك أصلاً ومنشأً. يستثني من الشرط السابق من كان نشأته مع والده خارج المملكة لظروف تتعلق بالعمل أو الدراسة. ولك بشرط عدم حصوله على جنسية البلد الذي ولد به. يتمتع الراغب في التسجيل حسن السيرة والسلوك، وحسن السمعة. ألا يكون قد حُوكم بحدٍ شرعي ، أو حكم عليه بجريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف. يجب أن يكون الراغب في التسجيل حاصل على شهادة الثانوية بوزارة التعليم، وتكون دراسته “انتظام نهاري”. يجب أن يكون التخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات. يجب أن يكون الراغب في التسجيل من خريجي العام الحالي. لن يتم قبول خريجي الأعوام السابقة. يجب ألا تقل نسبة النجاح المئوية عن 80%. اجتياز الراغب في التسجيل اختبار القدرات العامة، كمل يجب أن يكون حاصل على درجة لا تقل عن 60%. قيام المنقدم بتأدية اختبار قياس التحصيلي، وحصوله على درجة لا تقل عن 60%. اجتياز الراغب في التسجيل اختبار الكفايات. لن يُقبل من يقل عمره عن 17 عام. لن يُقبل ما يزيد عمره عن 22 عام. يجب على الراغب في التسجيل بوزارة الدفاع اجتياز فحص الكشف الطبي المبدئي والنهائي. يجب اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. يُشترط أن يكون المتقدم أعزباً، غير متزوجاً. يجب أن تكون البنية الجسدية للمتقدم جيدة من حيث تناسب الطول مع الوزن. الحد الأدنى للقبول بالنسبة للطول 165سم بوزن لا يقل عن 52 كجم. الحد الأقصى للطول 188سم بوزن لا يزيد عن 95 كجم. يجب اجتياز اختبارات القبول الخاصة باللياقة البدنية يجب اجتياز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تقوم بطلب ذلك.

وزارة الدفاع رابط تسجيل الدخول afca.mod.gov.saشروط تسجيل وظائف وزارة الدفاع 1442

وبذلك نكون قد قدمنا لكم لمحة تفصيلية وموجزة عن التسجيل في وظائف بوزارة الدفاع السعودية، وكذلك المواعيد التفصيلية للتسجيل والتقديم على تلك الوظائف، كما استعرضنا تفصيلاً الشروط الواجب توافرها للراغبين في شغل تلك الوظائف، وشروط التسجيل والقبول، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالتقديم والتسجيل على وظائف وزارة الدفاع السعودية ، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تصل إلينا، مغ خالص أمانينا للجميع بالتوفيق