رابط نتائج اختبارات القدرات بجامعة الكويت 2021، يترقب طلبة وطالبات الصف الثاني عشر في الكويت الإعلان عن نتيجة اختبار القدرات الأكاديمية لعام 2021، وقد انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الشهر الماضي، وقد أقرت بعض المصادر إعلان النتيجة في غضون ساعات قليلة، لذلك يتهافت الطلاب على التعرف على الرابط الخاص بالنتائج الخاصة باختبارات القدرات بجامعة الكويت 2021.

نتيجة اختبارات القدرات بجامعة الكويت 2021

يؤدي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بالكويت اختبارات لقياس القدرات الأكاديمية، والتي تؤهلهم للالتحاق بجامعة الكويت، حيث يتم إضافة درجات اختبارات القدرات لمجموع الطالب في الثانوية العامة ليتم احتساب المعدل المكافئ له. يتم أداء هذه الاختبارات ثلاث مرات في العام، ويحق للطالب حال رسوبه الحصول على ثلاث فرص لإعادة أداء الاختبار مرة أخرى، تكمن أهمية هذه الاختبارات في ضرورة أدائها حال الرغبة في الالتحاق بجامعة الكويت فيما عدا كلية العلوم التي لا تشترط اجتياز اختبار القدرات. يقوم الطلاب بأداء الاختبارات في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، ولابد أن يحصل الطالب على نسبة نجاح لا تقل عن 60% في مادة اللغة الإنجليزية 50% لكل من الرياضيات واللغة العربية.

اختبارات المرحلة الثانية

أدى أكثر من 6000 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة اختبارات القدرات الأكاديمية المؤهلة للالتحاق بجامعة الكويت، واختصت الاختبارات بمواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتوفر جامعة الكويت ثلاث فرص لأداء الاختبار، وكان الاختبار الأول في يناير الماضي لعام 2021، وينتظر الطلاب إعلان اختبارات المرحلة الثانية عن شهر مارس وأبريل. تم تقسيم الطلاب لأداء الاختبارات على دفعات خلال 45 يوم وذلك حرصا على سلامة الطلاب ولاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وقد أشاد دكتور جار الله بمجهودات اتحاد الطلاب الكويتي ووزارتي الصحة والداخلية فيما يخص تنظيم شؤون الاختبارات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات

توفر جامعة الكويت إمكانية الاستعلام عن نتيجة اختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت 2021 والمؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الكويت. وعند البحث عن الرابط الخاص بالنتائج الخاصة باختبارات القدرات بجامعة الكويت 2021، يمكنكم التوصل إلى نتيجة الاختبارات من خلال الرابط التالي:

رابط النتائج للاختبار الخاص باختبارات القدرات

وقد تواصلت إدارة جامعة الكويت مع الطلبة والطالبات ممن أصابهم فيروس كورونا وتم منعهم من أداء الاختبارات، حيث تم التواصل معهم الكترونيا لتوفير الطريقة الملائمة لإجراء الاختبار ومتابعة آخر المستجدات. وبهذا فقد تم عرض رابط نتائج اختبارات القدرات بجامعة الكويت 2021 وأهم التفاصيل الخاصة باختبار القدرات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها أثناء إجراء الاختبارات في ظل جائحة كورونا.