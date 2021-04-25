موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في مقر الاتحاد الافريقي لمعرفة من هو منافس النادي الاهلي

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، جمهور النادي الأهلي بلا استثناء في انتظار الإعلان عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وخاصة بعد تأهل المارد الأحمر إلي دورة الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

موعد قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا وهو الموعد الذي شغل منصات البحث طول الساعات القليلة من قبل عشاق الساحرة المستديرة في كافة ربوع قارة افريقيا،

وهذا ما جعل الجهات المسؤولية تتسارع في الإعلان عنه ،حيث أنها اعلنت بانه سوف تعقد في الجمعة المقبلة الموافق 30 أبريل 2021 وتكون لأصحاب المركز الأول والثاني في كل مجموعة حيث ثم يتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى مستويين وهما المستوى المتصدر والمستوى الوصيف، بمعنى أن الفريق الذي حصل على المركز الأول يتنافس مع الفريق الذي حصل على المركز الثانى ولا يمكن أن يلتقي فريقين معنا وهم في نفس المستوى.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وهذا الموعد الذي جعل جميع المؤشرات عبر منصات البحث المختلفة تتحدث عن موضوع واحد فقط وهو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما عن الفريقين الذين تأهلوا الي قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا هما فريق الأهلي وفريق سيمبا عن المجموعة الأولي أما عن تصدر المجموعة الثانية فقد فازت بها كل من فريق ماميلودي صن وفريق بلوزداد الجزائرى والمجموعة الثالثة لربع نهائي أفريقيا فقد حسمها فريق الوداد مع فريق كايزر تشيفز وأما عن المجموعة الرابعة فهي لكل من مولودية الجزائر وتأهل الترجي، أما عن مجموعة القنوات الناقلة لهذه البطولة بصورة حصرية هي قناة بي إن سبورتس، ويمكن أن تبث أيضا علي اليوتيوب عبر الحساب الخاص للاتحاد الأفريقي لكرة القدم