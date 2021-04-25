موعد اجازة عيد شم النسيم 2021 لمعرفة مواعيد عطلات القطاع العام والخاص في مصر

اجازة عيد شم النسيم 2021، تصاعدت عملية البحث عن موعد اجازة عيد شم النسيم 2021 من قبل المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة بعد قرار الدولة بترحيل كافة الإجازة إلى أخر الأسبوع ، شم النسيم من كل عام تكون المنتزهات والحدائق والشواطئ مليئة بالمواطنين احتفالا بهذا اليوم، والذي من المحدد أن يكون في يوم الأثنين الموافق 3 مايو 2021 بما يوافق 21 من شهر رمضان المبارك.

موعد اجازة عيد شم النسيم 2021

تكون اجازة عيد شم النسيم اجازة رسمية لجميع العاملين يٌمنح بصورة سنوية من قبل الدولة، والمصريين اعتادوا الاحتفال في بهذا اليوم من خلال الخروج إلى الحدائق والمنتزهات والتمتع بالمظهر الربيعي الجذاب والخضرة المنتشرة في جميع الأركان، أما عن العادات المحفورة ولن تتغير أبدا في احتفالنا بهذا اليوم هو البيض الملون والفسيخ والرنجه و تناول الأسماك، ولكن مع انتشار جائعة كورونا سوف يتخلف الوضع قليلا حفاظًا على صحتنا وسلامة أسرنا و التزاما بتعليمات التي أقرتها الدولة سوف نحتفل بشم النسيم لعام 2021 في المنزل من خلال التجمعات الأسرية .

اجازة شم النسيم 2021

الجميع يتساءل عن موعد اجازة شم النسيم 2021هل سيتم في الموعد المحدد له الموافق الأثنين 3 مايو 2021 أما هل يؤجل لآخر الأسبوع الموافق الخميس 6 مايو 2021 ضمن الإجازات الرسمية التي أجلت من قبل الدولة حفاظا على سير الأعمال في كافة مؤسسة الدولة سوءا كانت الحكومية أو الخاصة، مع الرغم من ذلك نجد أن الجميع متحمسين للاحتفال بهذا اليوم فجميع محلات الاسماك بلا استثناء تشهد تزاحما لم يكن متوقعا بسبب تزامن شم النسيم في رمضان المبارك فنادرا ما يحدث هذا التزامن فاعتدنا أن يكون الاحتفال بشم النسيم إما أن يكون قبل دخول شهر رمضان او بعد الانتهاء منه.