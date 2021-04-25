مساعدة بدل غلاء المعيشة 1442 كم تبلغ قيمتمها وهل سيعاد صرفها والرابط الخاص

مساعدة بدل غلاء المعيشة 1442 كم تبلغ قيمتمها وهل سيعاد صرفها ورابط الاستعلام عنها، فهناك الكثر من الاستفسارات حول صرف مساعدة بدل غلاء المعيشة، والموعد المحدد لصرفها داخل المملكة العربية السّعوديّة لعام 1442، فلقد يعتبر بدل غلاء المعيشة أحد الأنظمة المقررة لحماية الموظفين العاملين داخل الأراضي الحجازيّة، ولقد تم تفعيل هذا النظام داخل المملكة بهدف الحماية للمجتمع السعوديّ كاملا، وبوجه خاص لحماية موظفي القطاعا العام داخل المملكة، ونظرا للأهمية الشديدة لهذه المساعدة فسوف نقوم اليوم بعرض تفاصيل هذه المساعدة وحقيقة عودة صرفها والرابط الخاص بها.

مساعدة بدل غلاء المعيشة 1442

حيث تعتبر من أهم أنواع المساعدات الحكومية التي يتم تقديمها لصالح مواطني المملكة العربية السعودية؛ بهدف مواجهة تكاليف الحياة الزائدة وأعبائها الكثيرة، وأيضا لمساعدة المواطنين للتأقلم مع التغيرات المالية والاقتصادية التي تمر بها المملكة تحت رؤية 2030، وهذا بهدف تحقيق النمو الدائم والمستمر لاقتصاد المملكة، ولقد تم العمل بهذه المساعدة الحكومية عند عام 1441هـ؛ وذلك عندما قرر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفية الاستمرار في صرف المساعدة داخل السعودية لمدة عام مالي واحد إلي أن يتم إستكمال الدراسة لمنظومة الحماية الاجتماعية، تعرف أيضا على موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وشروط الحصول عليها والاستعلام عن الطلب

تبلغ مساعدة موظف القطاع المذني والعسكري 100 ريال سعودي كمساعدة لغلاء المعيشة.

يحصل مستفيدون الضمان الاجتماعي على مساعدة بقيمة 500 ريال سعودي.

يحصل مستفيدون المؤسسة العامة للتقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية على مساعدة بقيمة 500 ريال سعودي.

وعند إستكمال الدراسة لمنظومة الحياة المجتمعية يحصل الطالب علي زيادة في المكافأة المالية تصل نسبتها إلى 10%.

كم تبلغ قيمة بدل غلاء المعيشةرابط الاستعلام عن صرف المساعدة

يستطيع المواطنين داخل المملكة القيام بالاستعلام عن أي معلومة تتعلق بمساعدة بدل غلاء المعيشة داخل المملكة العربية السعودية عن طريق الرابط الإلكترونيّ لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة.

حقيقة إعادة صرف المساعدة

لم يتم تحديد موعد لصرف المساعدة لعام 1442هـ داخل المملكة العربية السعودية، حيث إنه تم وقف صرف المساعدة ورفع ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2020م شهر يونيو، وتم هذا بهدف حماية الاقتصاد الخاص بالمملكة من أثار أزمة كورونا، وتم زيادة نسبة الضريبة المضافة من 5% إلى 15%، ومقابل هذا تم الاعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، بقيمة 1000 ريال سعودي لكل رب أسرة، و500 ريال سعودي لكل تابع له.