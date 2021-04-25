بلجيكا تناشد ألمانيا استقبال مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" عن رئيس الإسعافات الطبية الطارئة مارسيل فان دير أورا، قوله إن بعض المستشفيات لم يعد بها أسرّة رعاية مركزية متاحة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن هناك خططا لمعالجة مرضى كورونا فى ولاية شمال الراين ويستفاليا التى تحد بلجيكا، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تنخرط بعد فى هذه الخطة وإجراءات تنظيم نقل المرضى.

وخلال الأسبوعين الماضيين بلغ متوسط الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى بلجيكا 450 حالة لكل 100 ألف نسمة، بتراجع طفيف مقارنة بالأسابيع السابقة، فيما ارتفع معدل الوفيات بصورة طفيفة إلى قرابة 40 حالة يوميا.