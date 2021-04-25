منصة جود الاسكان شرح التسجيل والمزايا والشروط (مبادرات إيجابية في شهر الخير والعطاء)

منصة جود الاسكان ، قامت المملكة العربية السعودية بتوفير منصة جود الاسكان وذلك من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين في السعودية، بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 الخاصة بالتطور المجتمعي، وتعتبر هذه المنصة واحدة من المنصات الإلكترونية التي أطلقتها بلاد الحرمين لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

في السطور القليلة التالية، سنتعرف بدايةً على ماهية الخدمة، وشرح خطوات التقديم على جود الاسكان ، بالإضافة إلى شروط استحقاق الاستفادة من الامتيازات المقدمة، علاوة على الأهداف التي أُطلقت لأجلها المنصة الخدمية المتميزة في السعودية.

على ذكر مبادرات الخير، الهادفة لدعم المواطنين، قدمت الحكومة السعودية، منصة رائدة، تهدف لتقديم المساعدة والتسليف، لغير القادرين على استيفاء متطلباتهم، حتى موعد نزول الراتب الخاص بهم، وهي التي تُعرف بـ منصة سُلفة، ويمكن التعرف على مزاياها كاملة، في مقالنا المتميز منصة سلفة شرح التسجيل والشروط والمميزات.

ما هي منصة جود الاسكان ؟

تعتبر منصة جود الاسكان واحدة من المنصات الإلكترونية التي أطلقتها السلطات السعودية لتقديم عدد كبير من الخدمات التي يحتاجها المواطنين وذلك بهدف تحقيق رؤية المملكة 2020، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة للمواطنين خدمة الإسكان التنموي، وخدمة الدعم السكني، هذا إلى جانب إيصال المساعدات الخيرية لعدد كبير من المواطنين السعوديين.

وينبغي الإشارة إلى أنه تم طرح هذه المبادرة من خلال برنامج الإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية وذلك إلى جانب التعاون مع الجمعيات الأهلية الخيرية ووزارة الإسكان السعودية.

طريقة التسجيل في منصة جود الاسكان

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة التسجيل في منصة جود الاسكان، لذلك سنعرض لكم طريقة التسجيل سواء كان للمساهمين أو للمواطنين الراغبين في الحصول على الدعم، من خلال الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول على الموقع الخاص بمنصة جود الاسكان . بعدها يتم اختيار أيقونة “تسجيل جديد” في حالة عدم امتلاكك لحساب أو أيقونة “حسابي” في حالة امتلاكك لحساب بالفعل. بعد ذلك يتم اختيار إذا كان الشخص مساهم أو يرغب في الحصول على دعم مالي. بعدها يتم كتابة البيانات التي يحتاجها الموقع مثل (الاسم – رقم الهوية – تاريخ الميلاد – محل السكن) ومجموعة من المعلومات الأخرى. نقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة تسجيل الحساب.

وللراغبين في الحصول على دعم مستدام، فليس هناك أفضل من نظام حساب المواطن ، الرائد والنجاح في منظومة الدعم الحكومي السعودية، ويمكن الاطلاع على آخر مستجداته، في مقالنا بعنوان حساب المواطن السعودي التعريف وخطوات وشروط التسجيل.

شروط التسجيل في منصة جود الاسكان

تعتبر منصة جود الاسكان من المبادرات التي قامت الحكومة السعودية بإطلاقها حيث أنها تندرج تحت قائمة مبادرات الإسكان التنموي، وفيها تتعاون الجهات الحكومية مع المنظمات والجمعيات الخيرية وذلك لتوفير سكن صحي وآمن للمواطنين الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية، ولكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرغب في الحصول على الدعم وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على الدعم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك في المملكة العربية السعودية.

ضرورة توضيع الراتب والدخل الذي يحصل عليه المتقدم شهريًا.

ينبغي أن يكون المواطن الراغب في الحصول على الدعم من الأشخاص المسجلين في بوابة سكني.

ضرورة إثبات أن المواطن الذي يرغب في الدعم لا يملك محل إقامة دائم ولا يمتلك سكن.

أن يكون الحد الأدنى للأفراد التي ترغب في الحصول على الدعم هو 5 أفراد فقط.

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أهداف منصة جود الإسكان

هناك مجموعة من الأهداف التي تسعى منصة جود الاسكان لتنفيذها ضمن رؤية المملكة 2030، وتتلخص هذه الأهداف في الاتي:

تعمل المنصة على تحقيق التكامل والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع التجاري أو القطاع الأهلي وذلك بهدف تحقيق الأولويات الوطنية.

العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك لتحقيق حياة صحية وعامرة أفضل من الحياة الموجودة.

السعي نحو رفع مستوى الموثوقية حتى يكون من السهل طلب المساعدات في مجال الإسكان.

العمل على زيادة معدل الاستقرار الأسري إلى جانب العمل على تكاتف جميع طبقات المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن المنصة توفر للمواطنين إمكانية المساهمة في هذه المنصة وذلك بسبب تميزها بالنزاهة الكبيرة والشفافية.

هل تعلم، أن الحكومة السعودية، خلال السنوات الأخيرة، حرصت على مواكبة سبل التقدم التكنولوجي؟، حيث وفرت خدمات إلكترونية نموذجية لمواطنيها والمقيمين فيها على حدٍ سواء، ومن أهمها منصة أبشر الرقمية، التي وفرت عديد الخدمات، بضغط زر واحد، يمكن الاستعانة بها في أي وقت، وعلى مدار 24 ساعة وخلال أيام الأسبوع الـ7 بالطبع.

توضيح وتنبيه هام وعاجل

بعد ورود العديد من الاستفسارات لمنصة جود إسكان، بشأن إتاحة استقبال طلبات تأمين السكن للتملك، أو دعم الإيجار، عبر التسجيل المباشر، أوضحت المنصة أن الحالات التي تستحق الدعم، هي من الأسر الأشد احتياجًا، والتي يتم تضمينها من بين خدمات المنصة، وفق ما يرد إليها من الجمعيات الأهلية الشريكة، والمعتمدة داخل ربوع المملكة العربية السعودية.

وفي المرحلة التالية، يتم استكمال إجراءات التحقق والمراجعة والتدقيق، وفقًا للأنظمة والمعايير المحددة، مع الجهات ذات الصلة.

في الإطار ذاته، نبهت إدارة المنصة الوطنية للدعم السكني، إلى عدم وجود تسجيل للمستفيدين من خلال المنصة بشكل مطلق، فيما يُتاح التسجيل فقط من خلال الجمعيات الشريكة في المشروع الخيري.

منجزات مميزة

تواصل منصة جود الإسكان، رحلتها العطائية والخيرية، على كافة المستحقين للدعم، ودشنت لهذا الغرض، العديد من المبادرات، تشجعيًا لشتى شرائح المجتمع، وتحديدًا من القادرين، على البذل والعطاء، ودعم استمرار جهود الخير.

في هذا الإطار، عرضت المنصة، قبل أيام قلائل، لحالة جديدة، من مستحقي الدعم السكني، وذلك لأرملة تعول 5 أيام، يعانون قلة ذات اليد، وفقدان المعيل، وهذه تفاصيلها:

ولا تكتفي المنصة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، في طلب الدعم للمحتاجين فحسب، بل إنها أيضًا، تعرض لآخر ما تم إنجازه، بفضل الله، ثم بجهود المساهمين، كما يلي:

وعلى ذكر المبادرات، فقد قدمت منصة جود الاسكان المتميزة، وعبر مقطع مصور، حمل شعار “جود السوبر”، تحفز من خلاله، الأندية الرياضية، ونجومها، على المشاركة في الدعم، لمنسوبيها والموظفين داخلها، كما يلي:

مبادرات الخير.. في شهر العطاء

مع حلول شهر الخير، بادرت العديد من الهيئات والمؤسسات، داخل المملكة العربية السعودية، بتوفير الدعم والتكفل بالعديد من الحالات التي تعرض لها منصة جود الإسكان، بوابة الخير والعطاء الذي لا ينفذ، ما دفعها لتصدر نتائج البحث على جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

وعبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أرفقت المنصة العديد من المشاركات للهيئات الخيرية السعودية، والتي نستعرض منها ما يلي:

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم طريقة التسجيل في منصة جود الاسكان التي تقدمها المملكة العربية السعودية، كما أننا اخبرناكم بالشروط الواجب توافرها في المواطنين الأكثر احتياجًا في المملكة للحصول على الدعم السكني.