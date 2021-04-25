خطوات تسجيل سلف الضمان الإجتماعي 2021 بالشروط الجديدة عبر ssc.gov.jo

تسجيل سلف الضمان الإجتماعي 2021، التي بات حديث الكثيرون في الأردن بعد اتاح الضمان بدء قبول طلبات “برنامج تمكين 3” بشرط تسجيل المتقدمين في منصة كورونا لكي يتمكنوا من الحصول على سلف الضمان الاجتماعي، حيث تصرف هذه السلف إلي جميع العاملين في المنشآت والمؤسسات التي أصابها الضرر من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، والتي انطلقت مع بداية هذا الشهر الكريم العديد من الخدمات التي ضخها الضمان الاجتماعي الأردني وخاصة للفئات المتضرره من جائحة فيروس كورونا.

أوضحت مؤسسة الضمان الإجتماعي بالأردن عبر موقعها الإلكتروني علي إمكانية التقديم لمنح متقاعدي الضمان الاجتماعي من قطاع غزة و الأردنيين وأبناء الاردنيات التي يتجاوز دخلهم الشهري 700 دينار سلفة على اساس راتبهم التقاعدي بنسبة لا تتجاوز 120٪ من إجمالي الراتب التقاعدي وبحد اعلي 200 دينار أردني، ويشترط في صرف السلف للمتقاعدين أن لا يتجاوز رواتبهم عن 700 دينار، يتم تقسيطها على عام ونصف، كما ينبغي للتمكن من السلف التسجيل في المنصة الرسمية لخاصة بلقاح فيروس كورونا.

إشارة مؤسسة الضمان الاجتماعي عن كيفية التسجيل للحصول على سلف الضمان الإجتماعي والتي تتم من خلال إتباع الخطوات التالية:



الدخول على موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي .

. الدخول علي حساب المستفيد.

إختيار خدمة التقاعد.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل سليم.

تحديد نوع السلفة.

تحديد قيمة القسط الذي ترغب تريده.

تحديد عدد الأقساط الشهرية.

إختيار طريقة الحصول على السلفة.

إضافة البيانات المطلوبة.

النقر على “إرسال الطلب”.

بعد الانتهاء من عملية تسجيل طلب سلف الضمان الاجتماعي يجب على المتقدم مراجعة تأكيد رقم التلفون بصورة صحيحة لان من خلاله هذا الرقم يتم ارسال رسالة من قبل الضمان الاجتماعي توضح مدي قبول طلبك من عدمه بالإضافة الي تحديد موعد الصرف بالضبط.

قدمنا لكم آلية التسجيل في سلف الضمان الإجتماعي 2021 بالشروط والضوابط الجديدة ونؤكد ترحيبنا بالرد علي تعليقاتكم.