منصة ايجار تسجيل دخول جديد رسميًا 1442

منصة ايجار تسجيل دخول فقد يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية تسجيل الدخول في برنامج إيجار، فهو يعتبر من أشهر البرامج الإلكترونية المقدمة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويقدم لهم الكثير من الخدمات حتى يستطيع المواطن عمل عقد إيجار بشكل إلكتروني، وسوف تتعرف على طريقة تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال رقم الهوية.

رابط منصة ايجار تسجيل دخول

يُمكنك الاستفادة بجميع الخدمات المُقدمة من وزارة الإسكان عبر التسجيل في منصة إيجار حيث قامت بإطلاق برنامج يجار يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين، ويسهل لهم فرصة الحصول على وحدة سكنية، ويكون من خلال عقد الإيجار الجيد الموفق بطريقة صحيحة من خلال المنصة الإلكترونية، وهذا يضمن جميع الحقوق للمستأجر فهي تعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية بشكل كامل في جميع الوزارات التابعة للمملكة العربية السعودية، مما يخدم المواطنين ويجعل التواصل افضل واسرع.

تسجيل مستخدم جديد في إيجار

يستطيع جميع المواطنين الاستفادة من برنامج إيجار الذي قدمته وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية، حتى يسهل على الجميع كتابة عقد الإيجار بشكل صحيح، وموثق في وقت قصير ويتم ذلك من خلال تسجيل دخول المواطن بشكل جديد إلى المنصة، والاستفادة من برنامج للإيجار عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى برنامج إيجار من خلال الرابط المباشر للمنصة الإلكترونية.

يجب كتابة رقم الهوية الوطنية للمستأجر بشكل صحيح.

بعد ذلك لابد من كتابة رقم الجوال وجميع البيانات المطلوبة بالكامل.

إدخال تاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني وعنوان السكن.

سوف يتم إرسال رمز للتحقق على الهاتف يتم إدخاله.

أخيرًا يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

تجديد عقد الإيجار إلكترونيا

يستطيع المواطن تجديد عقد الإيجار إلكترونيًا من خلال منصة إيجار عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات عبارة عن التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة إيجار الإلكترونية الرسمية.

الضغط على أيقونة خدمات مؤجر ثم الضغط على قائمة العقود.

بعد ذلك يتم اختيار إعادة كتابة العقود وتحديث جميع البيانات المطلوبة.

يتم الضغط على السداد والتفعيل التلقائي.

يمكنك الاستفادة بجميع الخدمات المقدمة من وزارة الإسكان من خلال منصة ايجار تسجيل دخول وتجديد عقد الإيجار بشكل إلكتروني، كذلك الاستفادة لتوثيق عقد الإيجار في نفس الوقت وهذا يضمن جميع الحقوق للمستأجر.