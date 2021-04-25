موعد صرف مساعدة المقطوعة وكيفية التسجيل في المقطوعة لعام 1442، ينتظر الكثير من الأسر السعودية موعد صرف المساعدة المقطوعة، والتي من المُرجح أنه سوف يتم صرفها في خلال أيام قليلة قادمة، تعتبر المساعدة المقطوعة هي نوع من الإعانات المالية التي تقدمها المملكة للأسر شديدة الاحتياج كمساهمة من المملكة لتلك الأسر حتى تستطع على مواجهة أعباء الحياة وغلاء المعيشة، والذي يمكن ذكره أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية تعمل جاهدة من أجل مد يد العون لذوي الاحتياجات المالية وأصحاب الأجور المنخفضة والمتوسطة وخير دليل على جهودها تخصيص عدة منصات للمساعدات الإنسانية مثل منصة حساب المواطن ومنصة إحسان وكذلك المقطوعة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

إلى الأن لم يصدر قرار بموعد صرف المقطوعة، ومن المعروف أن يتم صرف المساعدة المقطوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية كل عام، أي أنها لم تصرف شهرياً كحساب مواطن، كما وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونياً عن طريق إتباع بعض من الخطوات وهي الأتي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

النقر على خدمات الوزارة من الشريط الجانبي

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية

ثم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية أو رقم الطلب

ثم تعبئة رمز التحقق

ثم الضغط على خانة استعلام.

الدخول على الموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكتروني

ومنها الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

ثم التوجه إلى إنشاء حساب جديد

ومنها تعبئة جميع الحقول المطلوبة منه من معلومات شخصية

ثم الضغط على إرسال

وينتظر المستفيد فترة مراجعة المعلومات وإذا كان المتقدم مستوى جميع شروط الاستحقاق سوف يتم الموافقة على الطلب.

كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة لعام 1442

أن يكون المتقدم للاستفادة من المقطوعة سعودي الجنسية

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام

التقديم بيان بمفردات المرتب الخاص بالتقدم بشرط ألا يزيد مرتبه عن ثلاثة آلاف ريال سعودي

يشترط عدم إمتلاك المتقدم أي من المحال التجارية أو أن يكون لديه سجل ضريبي

يلزم على المتقدم إقامته داخل أراضي المملكة

عدم تسجيل المتقدم في أي من برامج الإعانة الأخرى داخل المملكة.

شروط الاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي