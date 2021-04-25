تونس.. "الصحة العالمية" تطالب بوقف برنامج كاميرا خفية

أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن منظمة الصحة العالمية طالبت، عبر رسالة الخارجية التونسية، بوقف بث برنامج للكاميرا الخفية، يبث على قناة تلفزيونية تونسية.

وبحسب ما ذكرت مواقع تونسية، فإن منظمة الصحة العالمية طالبت بوقف برنامج "أنجلينا 19"، الذي يبث على قناة "نسمة".

وأرجعت المنظمة الدولية طلبها بوقف برنامج الكاميرا الخفية، إلى استخدام شعارها في البرنامج دون ترخيص أو إذن، وفق ما ذكر موقع تلفزيون التاسعة.

ووفق الرسالة، فإن البرنامج يمثل استخفافا بالجهود الدولية الرامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، واستغلال صورة المنظمة دون إذن مسبق، مما يشكل إساءة للمنظمات الأممية من خلال إيهام الضحية بأن الشخص الذي يتلقى التطعيم يصاب بأعراض جانبية، بالإضافة الى استغلال وقت ذروة المشاهدة الأمر الذي ينعكس سلبا على توعية الناس بأهمية وضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع "بيزنس نيوز" التونسي.

وتقوم فكرة البرنامج على استغلال إحدى شبيهات الممثلة العالمية أنجلينا جولي لتقديم لقاح فيروس كورونا على أنه هبة من منظمة الصحة لتونس، ثم تمثيل مشهد وفاة من تم تلقيحهم، لبث الرعب في نفس الضيف في البرنامج.

وردّ منتج البرنامج وليد الزريبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، على رسالة منظمة الصحة بالقول: "هذي آخرتها منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في مراسلة رسمية لوزارة الخارجية، حسبما ذكر موقع "الجوهرة إف إم".