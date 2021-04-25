البرازيل تسجل 3.076 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد تجاوز الـ389 ألفا، فيما يقترب إجمالى عدد الإصابات من 15 مليونا.

وكانت الوزارة أعلنت فى اليوم السابق عن تسجيل 2.914 وفاة و69.105 إصابات بالفيروس.