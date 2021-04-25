احترس وسارع بحذف 8 تطبيقات احتيالية على جوجل بلاي

ظهرت في الأونة الأخيرة برامج كثيرة قرصنة وبرامج احتيالية تعمل على سرقة بيانات المستخدمين وأموالهم، يجب الحذر منها فهناك 8 تطبيقات احتيالية على جوجل بلاي، يجب حذفها فورًا ولا تفتحها ولا تنزل تطبيقاتها على موبايلك، حيث اكتشف باحثو الأمن السيبراني ثمانية تطبيقات احتيالية تسرق بيانات المستخدمين وأموالهم، وأكدوا على ضرورة حذفها على الفور من موبايلاتكم إذا كانت موجودة فيجب حذفها فوراً، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا التطبيقات الاحتيالية على جوجل بلاي.

البرامج الضارة:

ومن الجدير بالذكر أن وصل عدد العمليات الخاصة بتثبيت البرامج الضارة حوالي 700 ألف عملية تثبيت، وقد تنوعت صور البرامج الضارة ومنها (خلفيات للشاشة – أغطية لوحة المفاتيح – محرري صور – تطبيقات أخرى متعلقة بالكاميرا)، وهذا بناءً على ما تم ذكره من خلال موقع RT.

إزالتها من جوجل بلاي:

ونذكر من خلال هذا المقال إعلان شركة McAfee العملاقة للأمن السيبراني الذي تم توضيح الإعلان في مدونة يوم الاثنين الماضي، حيث أن التطبيقات مدرجة في متجر “جوجل بلاي” في شبه الجزيرة العربية وجنوب غرب آسيا، ولحسن الحظ، قامت “جوجل” بإزالتها من المتجر بعد تلقي تقارير من McAfee.

التطبيقات الاحتيالية:

ونتيجة عما تم ذكره من خلال الباحثان في الأمن السيبراني في التقارير المقدمة من خلالهما: أنه شقت موجة جديدة من التطبيقات الاحتيالية التي يتم استخدامها في الآونة الأخيرة وطريقها إلى متجر جوجل بلاي (Google Play). وتخطف البرامج الضارة المضمنة في هذه التطبيقات الاحتيالية إشعارات الرسائل القصيرة ثم تقوم بعمليات شراء غير مصرح بها.

تجاوز حراس جوجل:

ومن المفترض أن التطبيقات تتم مراجعتها بشكل دوري قبل السماح لهذا التطبيق بالدخول إلى متجر “جوجل بلاي”، ونظراً للتطور المستمر الذي تشهده التكنولوجيا ساعد المحتالين في إيجاد طريقة سهلة للتغلب على ذلك، ولتجاوز حراس جوجل ، تم تقديم التطبيقات في البداية كتطبيقات “نظيفة” قبل إضافة الشيفرة الضارة من خلال سلسلة من التحديثات.

قرصنة وعمليات شراء ببطاقات الضحية:

تنوعت واختلفت أشكال القرصنة من خلال الهكر حيث يقوم المهاجمون بعد ذلك بإجراء عمليات شراء باستخدام بطاقة ائتمان الضحية، ما يجعل عملية الشراء كبيرة، وتعمل شركة McAfee على استدعاء البرامج الضارة Android / Etinu، وعلى الرغم من إزالتها من متجر “ جوجل بلاي”، فمن الممكن أن تظل التطبيقات موجودة على هاتفك.

تأكد من حذفها:

وإذا كان أي مما يلي كامنًا في مكتبة التطبيقات الخاصة بك، فتأكد من حذفها:

‏- com.studio.keypaper2021

‏- com.pip.editor.camera

‏- org.my.f Favorites.up.keypaper

‏- com.super.color.hairdryer

‏- com.ce1ab3.app.photo.editor

‏- com.hit.camera.pip

‏- com.daynight.keyboard.wallpaper

‏- com.super.star.ringtones