نظام فارس يمد فترة استقبال طلبات المتقدمين على برنامج الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية

تزداد عمليات البحث حول المتقدمين على برنامج الإيفاد للبحث عن الوظائف التعليمية 1442، أعلنت وزارة التعليم أنها مدت وزارة التعليم لشاغلي الوظائف التعليمية إلى يوم الأحد 20/ 9/ 1442هـ، حيث زادت طلبات المتقدمين على برنامج الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية ، وصرحة وزارة التعليم أنها تمدد فترة استقبال طلبات المتقدمين على برنامج الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس إلى يوم الأحد 20/ 9/ 1442هـ، ونوضح من خلال هذا المقال لكافة متابعي موقعنا ثقفني شروط برنامج الإيفاد للدراسة بالداخل لشاغلي الوظائف التعليمية.

شروط برنامج الإيفاد:

وقامت وزارة التعليم السعودي بتحديدبعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين، ونوضح من خلال هذا المقال شروط برنامج الإيفاد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية كالتالي:

أن يكون القبول نهائيًّا غير مشروط وإرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا ألا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرًا وفقًا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية أن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابعين لها والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة.

شروط الابتعاث للدراسة في الخارج:

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودي أوضحت من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” شروط برنامج الابتعاث وبرنامج الإيفاد، فنذكر من خلال هذا المقال بالابتعاث للدراسة في الخارج وهي كالتالي:

فيشترط أن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالميًّا فضلًا على أن يكون القبول نهائيًّا غير مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية لمن حصل على مؤهله من خارج المملكة شرط معادلته وأن يكون القبول والخطة الدراسية مترجمًا معتمدًا ومصدقًا من الملحقية التعليمية وكذلك أن تتضمن خطة الدراسة مواد منهجية دراسية، إضافة إلى البحث والرسالة وأن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية بجهاز الوزارة لدراسة درجتي الماجستير والدكتوراه.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب على كافة المتقدمين أن يتوافر بهم شروط التقديم في كلتا الحالتين وفقاً لما تم ذكرهم من خلال هذا المقال.