العراق: ارتفاع حصيلة الضحايا فى حريق مستشفى لمرضى كورونا إلى 45 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر طبية فى العراق، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا فى 3 مستشفيات، قائلين إن "45 شخصًا لقوا حتفهم، وأصيب 50 آخرون عندما اندلع حريق يوم السبت فى مستشفى بجنوب شرق بغداد مجهز لاستقبال مرضى فيروس كورونا".





وبحسب وكالة "رويترز"، أشارت المصادر العراقية إلى أن الحريق فى مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى بالعاصمة العراقية اندلع بعد حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين، حيث أن "عدة سيارات إسعاف هرعت إلى المستشفى ونقلت المصابين".

وقالت المصادر، إن "المرضى من غير المصابين نقلوا أيضًا إلى خارج المستشفى".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قال مدير عام الدفاع المدنى العراقى اللواء كاظم بوهان، إن "الحريق اندلع فى الطابق المخصص لوحدة الرعاية الفائقة لمرضى الجهاز التنفسى، وإنه جرى إنقاذ 90 من جملة 120 فردًا بالمستشفى".

وأضاف بوهان، أن الدفاع المدنى تمكن من إخماد الحريق.