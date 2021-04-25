أفغانستان: مقتل موظف القصر الرئاسى فى هجوم مسلحين وسط كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الأحد، أشارت المصادر إلة وقوع الحادث فى منطقة باجمان بالعاصمة كابول، عندما كان الموظف الحكومى أحمد فؤاد أميرى، فى طريقه إلى أحد المساجد.

وقالت الشرطة الأفغانية، إنها بدأت "تحقيقًا فى الحادث". بينما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة.

ويأتى الهجوم فى أعقاب مقتل 6 أشخاص، بينهم اثنين من المدنيين، و4 من أفراد قوات الأمن فى حوادث أمنية متباينة فى العاصمة الأفغانية خلال الـ12 الأخيرة من مسا أمس السبت.