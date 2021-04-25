منتج آهل للسعودي 60 ألف ريال بدون كفيل وبلا فوائد بأقساط مرنة عبر بنك التنمية

منتج آهل يوفر للمواطن السعودي تمويل نقدي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي عند التقديم على القرض من الموقع الرسمي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً وقد أمتاز التمويل بأنه مخصص للسعوديين من أجل تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة ومن أجل تخفيف أعباء المعيشة التي يمر بها بعض الأسر السعودية فيتم توفير لهم تمويل شخصي بدون فوائد بحد أقصى ستون ألف ريال لتلبيه أحتياجتهم الشخصية بشرط الإلتزام في سداد الأقساط المطلوبة بعد التمويل والآن القرض في المملكة يمكن الحصول عليه من خلال رابط التقديم على قرض منتج آهل بأقساط مرنة لمدة 5 سنين عن طريق موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضيها

شروط الحصول على منتج آهل للسعودي في المملكة

يمنح منتج آهل بالسعودية بعد التقديم الإلكتروني عليه عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية الذي يطلق عليه بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية ولكن يجب معرفة جميع الضمانات والشروط المطلوبة من أجل الحصول على موافقة من البنك على منح قرض آهل كما يلي بالتفصيل

تمويل منتج آهل يشترط أن يكون المتقدم مواطنين سعوديين وسعوديات داخل المملكة

يجب عند تمويل منتج آهل توفير عضوية في منصة أبشر الإلكتروني بالسعودية

لابد أن يكون أعمار المتقدمين لطلب قرض أهل من سن 21 سنة حتى 60 سنة والمتقاعد بالمملكة حتى 70 سنة لضمان قبول منتج آهل بالسعودية

توفير دخل ثابت شهري يصل إلى ألفين ألف ريال سعودي عند التقديم على طلب منتج آهل في السعودية

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يطلب توفير كفيل غارم للموافقة ماعدا الموظف في القطاع الحكومي داخل أراضي السعودية لا يطلب منه ذلك الأمر

متاح الضمانات المطلوبة بعدم وجود مصادر للتمويل غير منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

أمتاز بعدم توفير كفيل لكل الموظفين بالقطاع الحكومي والتقديم الإلكتروني بدون توفير ذلك الشرط

تمويل آهل بالسعودية بدون أي أرباح أو بدون فوائد مالية عند سداد أقساطه الشهرية

تمويل بأقساط مرنة حتى 5 سنين عبر منتج آهل الميسر في المملكة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

قرض آهل يصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي عند الطلب من بنك التنمية الاجتماعية

يتفق منتج آهل بالسعودية مع الشريعة الإسلامية

مزايا منتج آهل في السعودية عبر بنك التنمية الاجتماعية