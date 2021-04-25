وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد وظائف عسكرية لحملة البكالوريوس من الجنسين 1442 هنا الشروط

أعلنت اليوم وزارة الدفاع السعودية عن طريق الإدارة العامة للقبول والتجنيد، عن فتح رابط بوابة القبول الموحد لاستقبال طلبات الراغبين في العمل في أفرع القوات المسلحة من الشباب والفتيات السعوديات، الحاصلين على الشهادات العلمية من الثانوية العامة حتى البكالوريوس والدبلوم، وفق ضوابط وشروط التقديم التي حددتها لجنة القبول يجب أن تتوافر في المتقدمين للخدمة العسكرية، وتحرص القوات المسلحة على أنتقاء أفضل العناصر من حيث المؤهلات العلمية والسمات الشخصية للالتحاق بها، من أجل أن تظل دائماً القوات المسلحة جاهزة للدفاع عن تراب الوطن في أي وقت، ومن خلال موقعكم “ثقفني” سوف نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم، وطريقة التسجيل والشروط العامة للتقديم فتابعونا.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من نشأ مع والده خارج البلاد أثناء خدمة الوطن.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة ومصدق عليها من وزارة التعليم.

يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف.

يجب على المتقدم أن لا يكون يعمل في أي جهة حكومية وعمل سابقاً في القوات المسلحة.

يجب أن يكون المتقدم عمرة لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام.

يجب أن يجتاز الاختبارات المقررة من قبل اللجنة وكذالك أن يجتاز أختبار المقابلة الشخصية.

يجب أن يقوم بعمل أختبارات الأقدم بدراسته وذالك وفق إعلان رسمي من الهيئة العسكرية.

يجب أن تكون سعودية الجنسية ومعها بطاقة هوية وطنية سارية. يجب أن لا يقل طولها عن 155 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن. يجب أن تكون متزوجة من مواطن سعودي الجنسية في حال أن كانت المتقدمة متزوجة. يجب أن يتوفر في المتقدمة صفة حسن السير والسلوك. يجب على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة على الأقل. يجب أن تكون المتقدمة تتمتع بصحة عامة جيدة وليس بها أي أمراض مزمنة. يجب أن لا يقل سن المتزوجة عن 21 عام وأن لا يزيد عن 40 عام.

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع الشروط العامة للتقديم للرجالالشروط العامة للتقديم للنساء في وظائف وزارة الدفاعرابط بوابة القبول الموحد للتجنيد موعد التقديم

أعلنت لجنة القبول أن التقديم متاح من اليوم 2021/04/25، حتى يوم 2021/05/10 على رابط البوابة الرسمي وفق الضوابط والشروط الموجودة أعلاه.