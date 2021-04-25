عاجل.. رئيس وزراء أرمينيا يعلن استقالته

جدة - نرمين السيد - وقال باشينيان فى خطابه التلفزيونى: "لكى يتم إجراء انتخابات برلمانية غير دورية فى البلاد يوم 20 يونيو، أقدم اليوم استقالتى"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم". وكان باشينيان أعلن فى وقت سابق، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة فى أرمينيا، ستجرى فى 20 يونيو عام 2021، لافتًا إلى أنه سيستقيل رسميًا من منصبه فى أبريل، لبدء آلية حل البرلمان، لكنه سيواصل قيادة الحكومة حتى نهاية الانتخابات.

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