هزة أرضية بقوة 3.5 درجة بمقياس ريختر شمال شرق المغرب

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء بالمغرب تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجة بمقياس ريختر، فى إقليم الدريوش، شمال شرق المملكة المغربية.





ووكان المعهد الوطنى للجيوفيزياء فى المغرب قد أعلن الجمعة تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر فى سواحل الصويرة. وأوردت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد، أن "الهزة، التى حدد مركزها بعرض سواحل الصويرة، وقعت فى وقت مبكر جدا من صباح هذا اليوم".

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