متمردو التشاد يؤكدون استعدادهم لوقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - أعلن المتمردون التشاديون، اليوم الأحد، استعدادهم لوقف إطلاق النار، وذلك بعد أسبوعين من هجومهم ضد القوات الحكومية، تخللته معارك قتل فيها رئيس التشاد الراحل إدريس ديبى إتنو.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال زعيم المتمردين محمد مهدى على، رئيس "جبهة التناوب والوفاق فى تشاد": "لقد أكدنا استعدادنا للالتزام بهدنة، بوقف لإطلاق النار، ولكن هذا الصباح تعرضنا للقصف مرة أخرى". وكان الجيش التشادى أعلن فى مطلع الأسبوع، أنه دمر رتلاً للمتمردين، وقتل 300 منهم. وكان الرئيس التشادى الراحل إدريس ديبى اتنو قد توفى يوم الإثنين الماضى، عن عمر يناهز الـ 68 عامًا، متأثرًا بجروح أصابته على خط الجبهة فى مواجهة المتمردين.

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