عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي تويوتا فورتشنر بدون مقدم

اكتسبت عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي في رمضان 2021 أبعادًا جديدًا حيث تم إدراج العديد من السيارات في عروض الراجحي إلا أن تويوتا فورتشنر 2021 كانت هي أكثر ما يلفت الأنظار في هذه العروض التي تنوعت ما بين السيارات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مثل لاند كروزر وبرادو وغيرها من موديلات تويوتا 2021 ذات السمعة الطيبة والموثوقية العالية لدى المستهلك السعودي مع العلم أن عروض الراجحي الحالية ليست هي الوحيدة حيث يقدم الراجحي بنك على مدار العام عروض تقسيط السيارات بالتعاون مع أكثر من 13 وكيلًا في المملكة.

عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي إمكانية تمويل السيارات لمدة تصل إلى 5 سنوات سواء كان تقسيط بدون مقدم أو التقسيط مع مقدم بسيط أو على حسب قدرة المشترين لكن كلما زادت الدفعة المقدمة كان في صالح المشتري مع العلم أن عروض التقسيط بدون مقدم تتضمن دفعة تملك في حدود 40 % كما يفضل تحويل الراتب على بنك الراجحي للاستفادة من عروض التقسيط لأن ذلك يؤثر في نسبة الفائدة السنوية فمثلا عند تحويل الراتب على الراجحي تكون الفائدة السنوية في حدود 6.5 % أما في حال تقسيط السيارات بدون تحويل الراتب فإن الفائدة السنوية قد تصل إلى 8 % أو أقل قليلًا.

سعر تويوتا فورتشنر 2021

يبلغ سعر تويوتا فورتشنر 2021 شامل ضريبة القيمة المضافة حوالي 117 ألف ريال وهذا هو سعر الفئة الأولى تويوتا فورتشنر gx أما سعر تويوتا فورتشنر vx فيبدأ من 151 ألف ريال في حين يبدأ سعر تويوتا فورتشنر vx3 فور باي فور حوالي 163 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بواقع 15 % من السعر النقدي ولكن عند تقسيط تويوتا فورتشنر يتم إضافة معدل الفائدة السنوية كما سبقت الإشارة.

عروض تقسيط تويوتا فورتشنر 2021

تقتصر عروض تمويل السيارات من بنك الراجحي على موديل 2021 فقط من تويوتا فورتشنر حيث يأتي العرض متضمنًا التقسيط على 60 شهرًا وبفائدة سنوية 4.48 % شامل التأمينات على أن ينتهي العرض في 11 مايو 2021 حيث يتم التقسيط بدون مقدم وكذلك إعفاء من القسط الأول في حدود 1500 ريال حيث يبلغ القسط الشهري 1607 ريال أي بواقع ما يزيد عن 50 ريال في اليوم بشكل طفيف وهو قسط ميسور بالنسبة للعديد من المشترين.