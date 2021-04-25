الخدعة المجرمة.. القبض على شبيه ماكغريغور

أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال شخص استغل شبهه ببطل الفنون القتالية المختلطة، كونور ماكغريغور، للإتجار بالمخدرات.
وحكم على مارك ني، بالسجن لمدة عامين و9 شهور، بتهمة الإتجار بالمخدرات، مستغلا الشبه الكبير الذي يجمعه بالمقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور.
وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تم اعتقال مارك الذي كان يحمل بطاقات عليها اسم ماكغريغور في منطقة سري جنوب شرق إنجلترا.
وضبطت الشرطة شبيه ماكغريغور البالغ من العمر 34 عاما، بينما كان يقود سيارته دون رخصة، حيث عرّف عن نفسه على أنه المقاتل العالمي.
وذكرت الشرطة أن الموقوف عرض عليهم بطاقات لشركة تحمل اسم كونور ماكغريغور، كان يستخدمها للاحتيال.
ووجدت الشرطة في هاتف مارك رسائل تتعلق بتجارة المخدرات، كما عثرت على "حمض البوريك"، وساطور كبير في صندوق سيارته.
ومن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مارك في تسريحة شعر شبيهة بتلك الخاصة بماكغريغور، كما حرص على إطالة لحيته أيضا ليبدو أكثر شبها بالنجم العالمي في رياضة الفنون القتالية المختلطة.
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