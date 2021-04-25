احتجاجات ضد مكابح الطوارئ فى عدة مدن ألمانية

جدة - نرمين السيد - خرج المتظاهرون إلى الشوارع فى عدة مدن ألمانية فى وقت متأخر من مساء أمس السبت وفجر اليوم الأحد، احتجاجًا على حظر تجول ليلى فرضته السلطات فى إطار إجراءات صارمة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.





وتفرض ألمانيا قيودًا صارمة بمقتضى القواعد الجديدة، والتى تسمى بـ"مكابح الطوارئ"، ودخلت إلى حيز التنفيذ فى الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة، بعدما ارتفع معدل الإصابة فى منطقة معينة فوق مستوى محدد.

وتشمل الإجراءات حظر تجول ليلى بين الساعة 10 مساءً و5 صباحًا، وهو أكثر القيود إثارة للجدل، بالإضافة إلى إغلاق معظم المتاجر، وفرض قيود على التجمعات لأسرة واحدة وشخص آخر، بالرغم من عدم احتساب الأطفال تحت سن 14 عامًا.

ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، نظم نحو 300 متظاهر مسيرة فى وسط مدينة فرانكفورت، حاملين لافتات تتضمن رسائل احتجاج. كما أطلق البعض الألعاب النارية التى نتج عنها الكثير من الدخان. كما احتج نحو 100 شخص فى هانوفر، حيث تم تسجيل كلتا المظاهرتين لدى الشرطة مسبقًا.

فيما تجمع نحو 30 شخصًا من راكبى الدراجات فى برلين، للاحتجاج على التدابير الجديدة بعد دعوة للمشاركة عبر وسائل التواصل الإجتماعى، فى تظاهرة سلمية بحسب وصف الشرطة.