ووفقاً لما أوردته "بوابة إفريقيا" الإخبارية، قالت المنقوش فى كلمة بثتها الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن الطرفين اتفقا على افتتاح القنصيلة الإيطالية فى بنغازى، وافتتاح قنصلية فخرية فى سبها، معتبرة أن هذا إنجاز كبير يسهم فى تسهيل الحصول على التأشيرة والإجراءات الإدارية.
كما أشارت المنقوش إلى اتفاق الطرفين على "موعد فتح الأجواء بين البلدين"، إضافة إلى تفعيل ومباشرة تنفيذ الطريق الساحلى الذى يبدأ من مدينة امساعد إلى رأس جدير، لافتة إلى أن المشروع يسهل حركة التنقل بين شرق وغرب ليبيا.
كما تناولت الزيارة بحث العديد من الموضوعات منها التدريب والهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود الجنوبية وخفر السواحل، إذ لا تزال المناقشات مستمرة حول هذه الملفات، وتتطلب مزيدًا من الاجتماعات على المستوى الوزارى وعلى مستوى اللجان الفنية من وزارات الداخلية والدفاع والتجارة، حسبما أكدت وزيرة الخارجية الليبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا: اتفاق مع إيطاليا لافتتاح قنصليتين وتفعيل معاهدة الصداقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.