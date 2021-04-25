ليبيا: اتفاق مع إيطاليا لافتتاح قنصليتين وتفعيل معاهدة الصداقة

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية فى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فى ليبيا، نجلاء المنقوش، أمس السبت، إن مناقشاتها فى إيطاليا امتازت بالجدية من الطرفين، حيث تركزت المحادثات على تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة الموقعة عام 2008.





ووفقاً لما أوردته "بوابة إفريقيا" الإخبارية، قالت المنقوش فى كلمة بثتها الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن الطرفين اتفقا على افتتاح القنصيلة الإيطالية فى بنغازى، وافتتاح قنصلية فخرية فى سبها، معتبرة أن هذا إنجاز كبير يسهم فى تسهيل الحصول على التأشيرة والإجراءات الإدارية.

كما أشارت المنقوش إلى اتفاق الطرفين على "موعد فتح الأجواء بين البلدين"، إضافة إلى تفعيل ومباشرة تنفيذ الطريق الساحلى الذى يبدأ من مدينة امساعد إلى رأس جدير، لافتة إلى أن المشروع يسهل حركة التنقل بين شرق وغرب ليبيا.

كما تناولت الزيارة بحث العديد من الموضوعات منها التدريب والهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود الجنوبية وخفر السواحل، إذ لا تزال المناقشات مستمرة حول هذه الملفات، وتتطلب مزيدًا من الاجتماعات على المستوى الوزارى وعلى مستوى اللجان الفنية من وزارات الداخلية والدفاع والتجارة، حسبما أكدت وزيرة الخارجية الليبية.