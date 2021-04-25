موريتانيا: متظاهرون يحرقون مبنى بلدية على حدود مالى بسبب غياب الخدمات

جدة - نرمين السيد - أحرق متظاهرون مبنى بلدية باسكنو الموريتانية على حدود مالى، فى الساعات الأولى من اليوم الأحد، وذلك احتجاجًا على غياب وسائل إطفاء الحرائق فى البلدة التى تبعد 1400 كلم شرق العاصمة نواكشوط.





وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية فى موريتانيا، قالت مصادر مطلعة إن المتظاهرين توجهوا لمقر بلدية المدينة وأخرجوا محتوياته، وأضرموا النيران فى المقر تعبيرًا عن غضبهم إزاء عجز السلطات عن توفير وسائل الحماية المدنية، بعدما التهمت النيران أحد أكبر مستودعات بيع المواد البترولية فى سوق المدينة. وبحسب المصادر، لم يتسبب حريق المستودع فى وقوع خسائر بشرية، إلا أن النيران أتت على المخزن بالكامل وسط عجز المواطنين عن إخماد الحريق. فيما تدخلت وحدة من الجيش الموريتانى بالمدينة، وأخمدت النيران فى المستودع، وفرقت السكان الغاضبين دون وقوع خسائر بشرية.

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