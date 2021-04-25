خطوات تسجيل مستفيد جديد بمقطوعة الضمان الاجتماعي وكيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي ، تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كثيرة نحو توفير حياة معيشية تناسب المواطن السعودي، لذلك فهى تعمل دائمًا على توفير كافة سُبل الدعم والمساعدة للمواطنين محدودي الدخل من أجل إعانتهم على متطلبات الحياة وسد احتياجاتهم لتوفير حياة كريمة لهم، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتوفير العديد من البرامج التي تدعم الكثير من المواطنين السعوديين، وتُعد مقطوعة الضمان الإجتماعي أحد أهم برامج الدعم بالمملكة العربية السعودية، وتُقدّم مقطوعة الضمان الاجتماعي لفئة معينة من المواطنين وهى الفئات محدودة الدخل.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

. الدخول على خدمات الإستعلامات الإلكترونية.

يقوم المُستفيد بإختيار خدمة تسجيل طلب جديد أو الإستعلام عن المقطوعة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط على كلمة حفظ لإتمام عملية التسجيل.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الدخول على خدمات الإستعلامات الإلكترونية.

يقوم المُستخدم بإدخال إسم المُستخدم وكلمة المرور وتسجيل عملية الدخول.

تحديث البيانات الخاصة بالمُستخدم بشكل صحيح والتأكد منها.

الضغط على كلمة إرسال ليتم مراجعة جميع البيانات بعد التحديث من قِبل قاعدة بيانات مقطوعة الضمان الاجتماعي.

الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك عدة شروط قد حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المُستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي، والتى لابد من توافرها للحصول على الدعم المالي من خلال مقطوعة الضمان الاجتماعي وهذه الشروط هى:

أن يكون المُستفيد يحمل الجنسية السعودية.

أن لايقل عمر المُستفيد عن ٣٥ عامًا لكي يتمكن من الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي.

أن لا يمتلك المُستفيد أي سجل تجاري داخل المملكة العربية السعودية.

أن لا يحصل المُستفيد على أي دعم مالي من أي برامج دعم مالي أخرى.

صورة من الهوية الشخصية للمستفيد.

تقديم ما يثبت قيمة الدخل الشهري.

إثبات محل الإقامة سواء بإحضار عقد إيجار أو تمليك أو فاتورة كهرباء.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي