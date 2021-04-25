مصر.. استقالة وزير الدولة للإعلام

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.

وعيّن هيكل وزيرا في عام 2019 إثر قرار بإعادة الحقيبة الوزارية للتشكيل الحكومي بعد إلغائها. وشغل هيكل سابقا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنصب رئيس تحرير جريدة الوفد، ويعد أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف.

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