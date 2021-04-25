جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر ولى العهد السعودى خلال الاتصال عن خالص التعازى فى وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبى، معربًا عن تمنياته لدولة تشاد بالسلام والاستقرار، والتوفيق للمجلس الانتقالى للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادى.
ولقى الرئيس ديبى حتفه منذ يوم 20 أبريل الجارى، متأثرًا بجروح أصيب بها على جبهة القتال فى شمال تشاد، مع تقدم المتمردين نحو العاصمة نجامينا.
وأعلن المجلس العسكرى الانتقالى، برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبى، 37 عامًا، نجل الرئيس الراحل، قائلاً إنه "سيتولى مقاليد الحكم فى البلاد لمدة 18 شهرًا، قبل إعادة الحكم للمدنيين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى العهد السعودى يجرى اتصالا لتعزية رئيس المجلس العسكرى فى تشاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.