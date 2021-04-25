ولى العهد السعودى يجرى اتصالا لتعزية رئيس المجلس العسكرى فى تشاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر ولى العهد السعودى خلال الاتصال عن خالص التعازى فى وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبى، معربًا عن تمنياته لدولة تشاد بالسلام والاستقرار، والتوفيق للمجلس الانتقالى للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادى.

ولقى الرئيس ديبى حتفه منذ يوم 20 أبريل الجارى، متأثرًا بجروح أصيب بها على جبهة القتال فى شمال تشاد، مع تقدم المتمردين نحو العاصمة نجامينا.

وأعلن المجلس العسكرى الانتقالى، برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبى، 37 عامًا، نجل الرئيس الراحل، قائلاً إنه "سيتولى مقاليد الحكم فى البلاد لمدة 18 شهرًا، قبل إعادة الحكم للمدنيين".