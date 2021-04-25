صور.. شكرى يستقبل المبعوث الأممى الخاص لليمن

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، المبعوث الأممى الخاص ⁧‫مارتن جريفيث‬⁩، اليوم الاحد، بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، المبعوث الأممى الخاص ⁧‫مارتن جريفيث‬⁩، اليوم الاحد، بالقاهرة. وتأتى زيارة المبعوث الأممى للتباحث حول آخر تطورات الأوضاع فى ⁧‫اليمن‬، وسبل دعم جهود التوصل لحل سياسى شامل ومُستدام للأزمة اليمنية.

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