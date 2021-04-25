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وصرح السفير الجويلى، بأنه بحث مع قيادات المشيخة الإسلامية فى صربيا سُبل التعاون مع الأزهر الشريف، سواء بالاستفادة من المنح أو بإيفاد العلماء واستئناف استقبال المقرئين لشهر رمضان، كما بحث مع مسئولى المستشفى العام ومعهد الصحة العامة بصربيا سُبل تقديم مجموعة من التجهيزات الطبية، فضلاً عن آفاق التعاون مع كليات الطب النظيرة خاصة بجامعة الأزهر.
وعلى الصعيد الثقافى من الزيارة، أشار الجويلى إلى أن مدير متحف "نوفى بازار" رحب بالتعاون مع متحف الفن الإسلامى بالقاهرة لتبادل الخبرات، خاصةً حول سُبل الحفاظ على النسخ النادرة من المخطوطات بالأحرف العربية والمقتنيات الأخرى من الفن الإسلامى.
واختتم الجويلى تصريحاته، موضحًا أن الزيارة تضمنت اجتماعات مكثفة مع مختلف القيادات المحلية، مما أظهر اهتمام الجانب الصربى بتعزيز التعاون مع مصر، حيث اقترح ممثلى بلدية مدينة "نوفى بازار" توقيع اتفاقية تآخى مع نظيرتها فى مصر، ليمتد التعاون الثقافى إلى المجال الاقتصادى للاستفادة من الإمكانات المتنوعة للمدينة فى صناعات الأثاث والجلود والمنسوجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى بلجراد وعمدة نوفى بازار يفتتحان سلسلة أنشطة ثقافية وتعليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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