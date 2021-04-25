جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول حكومى فى إثيوبيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى فى الاشتباكات التى اندلعت بمنطقة أمهرة قبل 10 أيام، إلى 200 شخص على الأقل، حسبما أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، منذ قليل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إثيوبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات أمهرة إلى 200 قتيل فى 10 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.