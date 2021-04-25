العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب إلى 82 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، أعلن على البياتى، عضو فرع العراق من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق فى مستشفى ابن الخطيب فى بغداد إلى 58 قتيلا.

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