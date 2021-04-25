لينك نظام نور برقم الهوية فقط لنتائج الطلاب 1442 noor results sa

نظام نور لنتائج الطلاب 1442 يوفر شهادات الطلاب برقم الهوية فقط هذا الأسبوع، حيث تتاح نتيجة منصة مدرستي من خلال النظام الإلكتروني لنور التعليمي والمركزي، وقد أتاح درجات المرحلة الابتدائية يوم الخميس الماضي عبر نظام نور ولي الأمر للتمكن من تحليل درجات أبناءه، وبنهاية فترة اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية، ستصبح نتائج الطلاب بالسجل المدني متاحة إليكم.

انتهاء فترة اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية، وبهذا قد أصبحت النتائج بالسجل المدني مستعدين لعرضها عبر الموقع الإلكتروني لنور، فقد أكدت وزارة التعليم السعودية، أن نتائج الطلاب 1442 الفصل الثاني سيكون عبر رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، وهو ما سنرفقه إليكم، مع بعض الخطوات المبسطة للتعرف علي كيفية تحليل الدرجات والحصول علي نتائج نور بالهويه فقط بكل سهولة.

نظام نور لنتائج الطلاب 1442

نظام نور برقم الهوية فقط سيوفر درجات كل طالب من خلال الموقع الإلكتروني ’’noor results’’ بنهاية الأسبوع الجاري، هذا حيث تنتهي اختبارات بقية المراحل التعليمية هذا الأسبوع، وكما أكدت وزارة التعليم السعودية مسبقاً، أن الفصل الثاني وهذا العام الدراسي كان استثنائياً وقد أدي خلال طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية أداء جيد، ويستحقون ما حصلوا عليه.

أتاحت الوزارة نتائج الابتدائي الفصل الثاني، وذلك عند إعلان النتائج برقم الهوية عبر حساب ولي الأمر، وتمكنوا من التعرف علي كافة الدرجات بجانب الاختبارات القائمة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ويمكنكم تحليل بيانات الدرجات الخاصة بكم عن طريق اتباع الخطوات المتاحة بالفيديو.

شرح استعلام نتائج نظام نور بالهوية فقط

يمكنكم الآن بكل سهولة التعرف علي شهادات الطلاب برقم الهويه الوطنية، وإجراء التحليل لكل البيانات الموجودة لجميع المواد، ومعرفة القصور الموجود لدي الطالب وفق الشرح الآتي.

كانت هذه الخطوات المبسطة تساعدكم من أجل التعرف علي تحليل درجاتكم، وسنرفق لكم رابط نظام نور للنتائج 1442 الآن.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

تتوفر نتائج الطلاب ١٤٤٢ الفصل الثاني من خلال رابط موقع نور للنتائج وفق الخطوات الآتية:

يجب الدخول إلي الموقع الإلكتروني، موقع برنامج نور.

يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول إلي حسابه لتفعيل الإشعار.

اختيار النتائج للطلاب من أجل التفعيل، واختيار الفصل الثاني.

إذا كان الطالب يستخدم الموقع، يمكنه الحصول علي هوية وطنية.

واختيار رابط للهوية فقط سيتم تفعيله بعد ظهور النتيجة باليوم المحدد.

تمكنتم بهذا من التعرف علي كافة تفاصيل الدرجات للفصل الثاني، ويمكنكم الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية نظام نور لنتائج الطلاب 1442 الآن.