تقديم وظائف وزارة الدفاع 1442 للتجنيد للرجال والنساء عبر بوابة القبول الموحد

تقديم وظائف وزارة الدفاع 1442، قد لاحظنا إرتفاع مكثف في معدلات البحث عن رابط وشروط الإلتحاق علي الأعمال المتاحة لشغلها هذا العام في قطاع هام جدا في المملكة العربية السعودية وهو القطاع الأمني للدولة، حيث تتاح الفرصة لكلا من الرجال والنساء شغل المناصب الشاغرة والمعلن عنها وهي (القوات المسلحة، القوات البحرية، القوت الجوية، الخدمات الطبية، قوة الصواريخ، القوات المشتركة، مجندين) علي إن يتم رفع طلبات الإلتحاق للمتقدمين عبر بوابة القبول الموحد ونكشف لحضراتكم أهم الشروط وخطوات رفع طلب الالتحاق.

شروط قبول طلبات التقديم للرجال والنساء 1442

تم تحديد بعض الشروط والمعايير لمطابقة حالة المتقدم معها، حيث إن تقديم وظائف وزارة الدفاع 1442 يتطلب توافر بعض الشروط في كلا من النساء والرجال ونستعرضها معكم الآن تفصيليا

اولا شروط القبول للسيدات

لا تشغل السيدة المتقدمة وظيفة حكومية.

تتمتع بحسن السير والسلوك.

سعودية الجنسية.

في حالة كانت متزوجة، يكون الزوج سعودي الجنسية فقط.

الحد الأدنى للعمر 21 عام، والحد الاقصي 40 عام.

ثانيا شروط القبول للرجال

حسن السيرة الذاتية وحسن السير والسلوك.

اللياقة البدنية والجسدية.

التمتع بالجنسية السعودية.

طول المتقدم لايقل عن 160 سم.

متزوج من سعودية الجنسية فقط.

لم يرتكب جرم مطلقا او جريمة تخل بالشرف.

طريقة التقديم عبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع 1442

تعتبر طريقة التقديم علي وظائف وزارة الدفاع 1442 واضحة وميسرة، وتتم بصورة إلكترونية عبر بوابة القبول الموحد بداية من 13 رمضان 1442 الموافق 25 من ابريل 2021 واليكم الخطوات