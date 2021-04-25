الهند: تمديد الإغلاق فى نيودلهى لمواجهة تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهى، ارفيند كيجريوال، اليوم الأحد، تمديد إجراءات الإغلاق الصحى بالمدينة لمدة أسبوع جديد، فى ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.





ووفقًا لصحيفة "انديان اكسبريس" الهندية، قال كيجريوال: " الوضع الوبائى تدهور، ولذلك بدأنا الأسبوع الماضى تطبيق إجراءات الإغلاق لمدة 6 أيام، تنتهى غدًا". وأضاف: "لقد كان سلاحًا لمواجهة جائحة كورونا، وفى ظل استمرار ارتفاع حالات الاصابة، قمنا بمشاورات وقررنا تمديد العمل بإجراءات الاغلاق لمدة أسبوع أخر". يذكر أن الهند سجلت 349 ألفًا و391 حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 2.767 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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