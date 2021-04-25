إصابة ثلث سكان سويسرا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "زد آم زونتاج"، فإنه حتى نهاية عام 2020، خلص العلماء الحكوميون إلى وجود أجسام مضادة فى نحو 20% ممن خضعوا للاختبار، ويعتقدون الآن أن 10% آخرين أصيبوا بالفيروس.

وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت المتحدثة باسم مكتب الصحة العامة الاتحادى سيمونى بوشمان: "الحسابات تشير إلى أن نحو ثلث تعداد السكان أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة"، ومن بين 2.8 مليون شخص أصيبوا بالفعل بالفيروس، فإن الكثيرين لا يدركون إصابتهم بسبب عدم ظهور أعراض عليهم.

وثبتت إصابة 650 ألف شخص فقط فى سويسرا بفيروس كورونا من خلال الاختبارات. كما أعلنت سويسرا تسجيل حالة إصابة بالسلالة المميتة التى ظهرت فى الهند، وتعود لشخص فى كانتو سولوثورن.