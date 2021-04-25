سفير الصين: توقيع اتفاقية تصنيع اللقاح يؤكد حرصنا على التعاون مع مصر

وأشار السفير الصينى إلى التعاون الوثيق بين مصر والصين فى المجال الصحى ومكافحة كورونا، وبالأخص فى مجال اللقاحات ضد هذا الفيرس، مضيفًا انه تحدث مع دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى بعد إتمام التوقيع، والذى أشاد بنتائج الانجازات الكبيرة فى التعاون العملى فى كافة المجالات بين مصر والصين، خاصة فى مجال مكافحة كورنا، ومؤكدًا أن توقيع الاتفاقية هو امتداد للصداقة التى تجمع بين البلدين.
وخلال المؤتمر الصحفى الخامس هذا العام، والذى تم عقده اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من سفارة الصين بالقاهرة، صرح ليتشيانج بأن الصين ستقدم 400 ألف جرعة كمنحة خلال ايام لدعم الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد السفير الصينى أن ذلك يأتى حرصًا على التعاون الذى بدأ بين البلدين منذ ظهور جائحة كورونا، لافتًا إلى أن هناك دفعة اخرى تصل إلى مصر قريبًا، وتقدر بـ 500 ألف جرعة، وتعتبر الدفعة الأولى التى تقوم مصر بشرائها تجاريًا.
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