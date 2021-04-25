شروط دعم جود الإسكان رابط وطريقة التسجيل للاستفادة دعم الايجار والمسكن

شروط دعم جود الإسكان التي من خلالها تتمكن الأسر التي لا تمتلك المسكن أو المال الحصول علي الدعم من خلال منصة جود الإسكان، لهذا يتزايد البحث من قبل هؤلاء ممن لا يمتلك المال أو المسكن حول دعم جود الإسكان في المملكة العربة السعودية لهذا سنوضح لكم رابط التسجيل في جود الإسكان والية التسجيل في المنصة، والمعايير والضوابط التي أبرزها في المتقدمين أن تكون الأسرة المتقدمة للدعم تستحق الدعم من خلال المستندات التي تثبت ذلك.

تعد اهم شروط الاستفادة من دعم جود الإسكان بالمملكة وشروط التسجيل التالي:



يجب أن يكون الشخص المتقدم مسجل في منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان السعودية.

التابعة لوزارة الإسكان السعودية. يجب أن يكون المتقدم مسجل بالضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون اقل عدد لأفراد الأسرة 5 أفراد للاستفادة من الدعم.

تقديم المستندات الدالة علي راتب المتقدم.

تقديم المستندات والأوراق التي تؤكد عدم امتلاك سكن دائم.

حددت وزارة الإسكان السعودية رابط مخصص لتسجيل المتقدمين علي منصة جود الإسكان وبهدف التيسر علي المتقدمين في الحصول علي الدعم والذي يأتي ضمن مسارات جود الإسكان المختلفة في دعم الإيجار ودعم توفير السكن، لهذا فيمكنك الدخول مباشرة إلى رابط منصة جود الإسكان وإتمام عملية التسجيل بسهولة ويسر من خلال عدة خطوات بسيطة جدا، كما يمكن أيضا للراغبين في تقديم الخير فحص الحالات الموجودة علي المنصة والمساهمة في مساعدتهم، ربما تشبه هذه المنصة منصة احسان التي تهدف أيضا إلى العمل الخيري.

إذا كنت بحاجة إلى الاستفادة من خدمات هذه المنصة عليك أولا عن خطوات التسجيل في جود الإسكان تلك المنصة الإلكترونية التي تعد واحده من اهم المنصات الخيرية التي تلبي احتياجات الأسر الغير قادرة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية في توفير المسكن المناسب المميز للأسر الأكثر حاجة داخل المملكة العربية السعودية، وفقا إلى من ينطبق عليهم الضوابط.

وفي ختام هذا التقرير الذي أوضحنا فيه الرابط والشروط نؤكد علي حرصنا الدائم في الرد علي جميع التساؤلات والتعليقات حول هذا التقرير شروط دعم جود الإسكان.