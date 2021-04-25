رابط وزارة الدفاع السعودية // بوابة القبول الموحد للتسجيل على وظائف عسكرية للرجال والنساء 1442

رابط وزارة الدفاع السعودية يوجد عليه عمليات بحث كبيرة الآن بعد أن أعلنت الوزارة عبر موقعها السمي على شبكة الإنترنت على تويتر، أعلنت الإدارة العامة للقبول الموحد والتجنيد عن فتح باب التسجيل للتجنيد الموحد والخدمة العسكرية للرجال والنساء على رتبة رقيب حتى رتبة جندي، وأعلنت الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين وموعد بداية ونهاية التقديم، وألية التقديم على الوظائف وكافة التفاصيل التي تهم من يرغب على التقديم، وهو ما سنقدمه لمتابعينا الأعزاء من خلال هذا المقال.

رابط وزارة الدفاع السعودية

وزارة الدفاع السعودية هي إحدى أهم الوزارات السيادية في المملكة العربية السعودية، والتي تهتم بحماية الوطن من أي تهديد خارجي ويوجد بها أربع أفرع رئيسية هي، القوات الملكية الجوية، القوات الملكية البحرية، القوات البرية الملكية، الدفاع الجوي الملكي السعودي، وتضم عدة هيئات وأفرع أخرى تحت مظلة القوات المسلحة السعودية، ودائماً ما تحتاج القوات المسلحة السعودية إلي وظائف عسكرية جديدة وكوادر بشرية ذات كفاءة عالية، فتعلن من حين لأخر عن حاجتها للتجنيد وهو ما أعلنت عنه مؤخراً.

الدخول عبر رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد.

تسجيل دخول جديد من الصفحة الرئيسية.

تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم ” رقم الهوية الوطنية، واسم المستخدم، ورقم الهاتف الجوال”.

ثم إدخال كلمة السر الخاصة بك “كلمة المرور”.

تفعيل وتشغيل الحساب من خلال الرمز الذي وصلك عبر رسالة نصية على جوالك.

تسجيل مؤهلاتك العلمية وخبراتك أن وجدت والوظيفة التي ترغب الالتحاق بها.

الضغط على تسجيل ثم حفظ البيانات التي قمت بتسجيلها مع التأكد من صحة البيانات المسجلة.

التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعوديةموعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع

أعلنت أداره القبول والتجنيد الموحد أن بداية التقديم على الوظائف، الأحد 2021/04/25 الموافق 13 من شهر رمضان الجاري، حتى يوم 2021/05/10 من نفس العام.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من ذالك من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. يجب أن يكون حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للتقديم “الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس”. يجب أن تتوافر في المتقدم صفة حسن السير والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه في قضايا مخله بالشرف. يجب أن يكون المتقدم لا يعمل في أي جهة حكومية أو سبق له أن عمل في أي من المؤسسات العسكرية. يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 16 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول. يجب أن يجتاز الاختبارات المقررة من قبل لجنة القبول وكذالك اختبار المقابلة الشخصية. يجب أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض مزمنة ويكون لائق للعمل بالقوات المسلحة. يجب أن يكون السن يتراوح بين 17 عام وبحد أقصى 40 عام.

يجب أن تكون سعودية الجنسية وتحمل هوية وطنية.

يجب أن تكون حاصلة على مؤهل الثانوية العامة ويفضل البكالوريوس.

يجب أن لا يقل الطول عن 155 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

يجب أن تكون لائقة طبياً وفي حالة أن كانت متزوجة يجب أن تكون جنسية الزوج سعودي.

يجب أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها بحكم مخل بالشرف.

رابط وزارة الدفاع السعودية وشروط التقديم للرجالشروط التقديم للنساء في وظائف وزارة الدفاع