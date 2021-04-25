حسام البدري.. إصابة قائد "الفراعنة" بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، إصابة مدرب المنتخب الوطني، حسام البدري، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على حسابه الرسمي في "تويتر": "أصيب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التي أجراها عقب إصابة نجلته بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "يخضع المدير الفني للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقا للإجراءات المتبعة".

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية وسجلت مصر، السبت، 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، وذلك مقابل 884 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 221570، من ضمنهم 166457 حالات تم شفاؤها، و12998 حالة وفاة".