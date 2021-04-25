رئيس الوزراء العراقى يوقف وزير الصحة ومحافظ بغداد بسبب حريق المستشفى

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، اليوم الأحد، قرارًا بتوقيف كلاً من وزير الصحة العراقى حسن التميمى، ومحافظ بغداد، وإحالتها إلى التحقيق والعمل المدنى على خلفية اندلاع حريق بمستشفى ابن الخطيب فى العاصمة العراقية بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز عربية"، حدد الكاظمى 5 أيام لإنجاز التحقيق فى حريق مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة العراقية بغداد. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع جديد فى حصيلة ضحايا الحريق، الذى وقع فى مستشفى ابن الخطيب فى العاصمة بغداد، إلى 82 قتيلاً و110 جرحى.

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