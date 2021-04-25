إندونيسيا تعلن العثور على حطام الغواصة الغارقة وتؤكد وفاة طاقمها بالكامل

أعلن الجيش الإندونيسي عن العثور على حطام الغواصة التابعة له التي غرقت قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، مؤكدا وفاة طاقمها المؤلف من 53 بحارا بالكامل.

إندونيسيا تعلن العثور على حطام الغواصة الغارقة وتؤكد وفاة طاقمها بالكاملالرئيس الإندونيسي يعلن رسميا غرق الغواصة المفقودة ويتوجه بالتعازي لأسر الضحايا

وصرح قائد الجيش الوطني الإندونيسي، هادي تجاورانت، خلال مؤتمر صحفي عقده في بالي اليوم الأحد بأن فرق البحث رصدت أجزاء من غواصة KRI Nanggala 402 الغارقة، منها دفة توجيه عمودي خلفية ومراس والهيكل الخارجي الذي تعرض للضغط وغيرها من الحطام، في قاع البحر.

وتابع: "اعتمادا على هذه الأدلة الموثوق بها، نؤكد أن KRI Nanggala 402 غرقت وتوفي طاقمها بالكامل. ولذلك أعلن بصفتي قائد الجيش أن جميع أفراد طاقمها الـ53 توفوا".

وأكد تجاورانت أن الغواصة الغارقة انشطرت إلى ثلاثة أجزاء.

وسبق أن رجح الجيش الإندونيسي أن الغواصة غرقت على عمق 600-800 مترا، ما يتجاوز بشكل ملموس حدود قدراتها، وأن هيكلها غير قادر على التصدي لضغط المياه على هذا العمق.

ورجح العسكريون أن الغواصة تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي، وفي هذه الحالة كانت احتياطيات الأكسجين فيها ستنقضي أمس السبت.

واعترف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في وقت سابق من اليوم رسميا بوفاة طاقم الغواصة الغارقة.